台南停電 賴清德：將衝擊減到最低
台南市54萬戶民眾分區停電，因應0815全台大停電，台南市災害應變中心於晚間7點成立2級開設，市長賴清德坐鎮指揮強調，過程中應變中心將協助排除處理各種狀況，以利市民渡過難關。
賴清德進一步表示，已跟相關單位通過電話，台南37個行政區，分4區輪流供電，強調當然希望能夠盡速供電，但也知道因為也許有一些預料不到的事情，不管怎麼樣，台南市應變中心一定會做出最好應變作為，協助市民解決停電所遭遇到的困難，市民如果有任何需要，請立即透過1999或119連繫，相關單位會立刻支援。
此外，因為停電剛好發生在接近下班的時間，所以市府第一時間就要求警察局，務必由警察同仁站在交通要道上，協助疏導交通，避免因號誌問題，產生交通衝擊。
除已掌握轄區醫院未受停電影響，南科也沒有影響，但，我們安南區科工區有減壓供電，其他工業區會配合停電的行政區，一起停電，目前大概通報到119及消防局應變中心來的，至於受困電梯前後有30件，但都陸續排除，市府也持續接受通報，協調資源，將衝擊減到最低。
(中時)
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