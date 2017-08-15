夏日工作潛在威脅　慎防熱傷害上身

台北慈濟醫院職業醫學科主任賴育民長期關注勞工的職業健康與職業相關疾病。（葉書宏翻攝）

小宋是一名建築工人，在高溫下工作，對他來說已司空見慣，但避免造成身體損害，小宋都會盡量避開中午時段在戶外工作。這幾天，小宋因服用感冒藥，精神體力較差，某天下午四點多，陽光已減弱不少，他如常的工作著，但漸漸發現有頭痛、疲憊、虛弱、腳抽筋，且步態不穩幾乎要昏厥的現象，同事擔心小宋中暑，趕緊帶他去急診，幸好體溫並沒有很高，診斷是「熱抽筋」。經過休息、打點滴，小宋就恢復了，醫師特別提醒他要多喝水，做好防熱措施。

台北慈濟醫院職業醫學科主任賴育民長期關注勞工的職業健康與職業相關疾病，發現台灣地區每到夏季，都會有許多因職業或戶外活動導致熱傷害（heat illness，又稱熱病）的案例。台灣屬海島型氣候，在夏季慣有的潮溼與悶熱，會使人體排汗蒸發散熱的功能減低，容易引發「熱傷害」，因此，不論是工作或是休閒活動時，都要留意「熱傷害」帶給身體的潛在威脅。

賴育民表示，「熱傷害」好發於體溫調節能力較差的老人及小孩，戶外及高溫環境工作者、服用某些慢性病藥物及感冒藥（參見附表），也可能影響體溫調節能力而較易誘發「熱傷害」。較常見的熱傷害有以下幾種：

一、熱抽筋（heat cramps）：患者的肌肉會抽筋疼痛，可能覺得虛弱，但意識很清楚，核心體溫不會升高或輕微升高。

二、熱暈厥（heat syncope）：在炎熱的環境中長時間站立的人，因回流不順的血液侷限在下肢；或是過度流汗，造成血液濃稠與低血容；或是皮表微血管因炎熱擴張，使得血液侷限在皮膚。基於以上原因的共同作用，使腦部血液灌流不足，因而發生暈厥現象，核心體溫不會升高或輕微升高。

三、熱衰竭（heat exhaustion）與中暑（heatstroke）：這兩個症狀代表同一個病程中（體溫上升與多重器官衰竭）的不同階段。早期症狀包括疲憊、虛弱、頭痛、意識混亂或有幻覺、步態不穩及失去方向感，然後是肌張力喪失，有時會有痙攣、昏迷；也常伴隨低血壓、脈搏和呼吸淺快、核心體溫（可量肛溫或耳溫）上升（超過攝氏三十八度）等現象。如果體溫超過攝氏四十一度，死亡率就變得非常高。

很多人都誤以為熱衰竭患者的皮膚是溼冷的，而中暑病人的皮膚則呈現乾熱狀態，這是一種武斷且危險的分類方式。賴育民主任提醒，千萬不要為了區辨二者而延誤就醫，一旦發生疑似上述的症狀，應立即送醫。而在救護車到達前，應先嘗試以下述的方法降低體溫，包括將患者移到陰涼處、搧風、以溼毛巾擦拭身體、以冰敷袋置於頸部及腋下等處。賴育民主任特別強調，不要為了做這些處置延誤送醫。

對於在高溫環境下工作的朋友，賴育民主任提到，務必要做好保護自身健康的措施，並提供預防發生「熱傷害」的四大要訣：

一、習慣吹冷氣的人突然在炎熱的戶外開始劇烈運動，因身體適應不及較易發生「熱傷害」，因此可以先做一些和緩的戶外活動或是關掉冷氣，讓身體能漸進適應高溫。

二、高溫工作者可適度依氣溫調配工作，室外溫度較高時，盡量從事室內工作，減少戶外活動，減少重體力的工作。

三、攝取足夠的水分和鹽分。

四、穿著淡色、寬鬆且吸汗的衣物。

「熱傷害」中的熱抽筋和熱暈厥，多數透過到陰涼處休息、補充水分及鹽分就可緩解，但若發生體溫升高的熱衰竭未能及早察覺處置，而演變到中暑，就可能危害生命。中暑是非常危險、發生得突然、致死率極高，但是卻可以有效預防的急症。

賴育民呼籲，暴露在高溫戶外環境下工作或從事任何活動時，都要先評估自己身體可能會產生的危險因子，及早改善預防或向專業醫師諮詢，並且落實上述預防產生「熱傷害」的四大要訣，必定可以將其對健康的威脅降到最低。

(中時)