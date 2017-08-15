旅遊超EASY！新北閱讀FUN暑假

中華汽車捐贈5230本旅遊書籍給全新北市102間圖書分館，宏碩文化總經理臧家英（右起）、新北市立圖書館館長高鵬、中華汽車經理蘇裕鈞、中華汽車經理傅敏綸出席捐贈儀式。（葉書宏攝）

中華汽車捐贈5230本旅遊書籍給全新北市102間圖書分館，宏碩文化總經理臧家英（左起）、新北市立圖書館館長高鵬、中華汽車經理蘇裕鈞、中華汽車經理傅敏綸出席捐贈儀式。（葉書宏攝）

中華汽車為鼓勵閱讀，捐贈價值182萬元、5230本旅遊書籍，給全市102間圖書分館，今（15日）上午在總館舉行贈書儀式，由館長高鵬代表受贈，同時回贈感謝狀。高鵬鼓勵民眾多多閱讀，藉此品味不同的生活。

暑假是旅遊旺季，中華汽車捐贈5230本旅遊類書籍，包括《第一次自助遊京都超簡單》、《搭地鐵玩巴黎》、《愛台玩觀光工廠100+》等近2年出版國內外旅遊書籍，提供讀者國內外旅遊的規劃及參考，讓大家享受閱讀旅行。

新北市立圖書館表示，中華汽車長期推動全民閱讀，為了縮短城鄉知識差距，自2004年起投入「希望閱讀計畫」，13年來陸續打造五輛希望閱讀專車，前進全台200所偏鄉學校，截至2016年閱讀專車已行走14萬7139公里，相當繞行台灣超過110圈。

中華汽車經理蘇裕鈞表示，有鑑於網路世代的崛起，台灣的閱讀量逐年下降，因此決定捐輸，豐富市內各區圖書分館的旅遊藏書，同時希望大家能多多閱讀，透過閱讀品味在地生活，享受深度旅遊的不同享受。

「讀萬卷書，行萬里路！」高鵬表示，旅遊是現代人的重要休閒之一，也是一種新的生活方式，此次捐贈圖書將分送至29區分館，嘉惠全體市民，期盼讀者能透過閱讀，從旅遊中感受不同國家的文化、創意與特色，體驗世界各地之美，拓展人生視野，豐富生活。

(中時)