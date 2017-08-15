中俄外長通電 避免朝鮮半島出現8月危機

15日晚，大陸外交部長王毅應約同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，重點就當前朝鮮半島局勢交換看法。

王毅表示，和平解決朝鮮半島核問題，完全符合包括中俄在內的有關各方共同利益。中俄在半島核問題上保持著密切協調，體現了中俄戰略協作的高水準。當前形勢下，中俄應進一步加強戰略溝通，聯手管控局勢，全力維穩促談，不允許任何人在中俄家門口挑起事端。當務之急是對朝美相互刺激言行「踩剎車」，給緊張局勢降溫，防止出現「8月危機」。

(旺報)