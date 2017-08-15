王毅：防止北韓問題出現「8月危機」

中新社報導，中國外交部長王毅今（15）日晚間應約與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，重點就當前朝鮮半島局勢交換看法。

王毅表示，和平解決朝鮮半島核問題，完全符合包括中俄在內的有關各方共同利益。中俄在半島核問題上保持著密切協調，體現了中俄戰略協作的高水平。當前形勢下，中俄應進一步加強戰略溝通，聯手管控局勢，全力維穩促談，不允許任何人在中俄家門口挑起事端。當務之急是對朝美相互刺激言行「踩煞車」，給緊張局勢降溫，防止出現「8月危機」。

拉夫羅夫表示，隨著美韓即將舉行聯合軍演，朝鮮半島局勢可能再次激化。通過軍事武力手段解決朝核問題完全不可接受，必須堅持通過政治外交手段和平解決半島核問題。俄方願就此與中方繼續加強溝通協調並作出共同努力。

(工商)