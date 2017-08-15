全台大停電 王丰：打破非核家園的幻想

光復初期孫運璿帶領著一群大陸與台灣的年輕電力技師，修復二戰時期毀於戰火的電力輸配系統。(取自王丰臉書)

孫運璿以台灣電力公司總經理的身份，向蔣中正總統簡報核能發電廠的設計及興建情況。(取自王丰臉書)

孫運璿陪同行政院長蔣經國視察台電供電情況。(取自王丰臉書)

桃園市觀音區的大潭天然氣電廠今(15)日傍晚6部機組全部跳電，造成全台至少幾十萬戶大停電。作家王丰表示，蔡政府不斷強調非核家園，但台灣近來不斷傳出供電危機，連現在一個電廠出問題能引發全台大停電；在這停電之夜，反而讓民眾有機會在炎炎夏夜深度省思，我們到底需要什麼樣的電力政策？

王丰回憶，1960年代晚期，蔣介石關心台灣未來工業起飛後的用電危機，開始考慮核能發電，使台灣供電不虞匱乏； 1970年代初，全球爆發第一次能源危機，石油價格飛漲，是核電及時解決了台灣缺電危機。核電更是20年間台灣經濟起飛黃金歲月的供電功臣，在台灣躋身亞洲四小龍的關鍵年代，核能發電扮演著重要的推手角色。

王丰認為，執政者的責任是解決問題，而不是製造問題，不能只是做夢，還要築夢踏實；非核家園是理想，但不能靠空想去實踐理想。他指出，世界上有多少國家完全達標非核家園？像是德國、瑞典、冰島等國可以做到的客觀條件與前提是什麼？

王丰強調，如果台灣沒有條件做到非核家園，執政者就不要欺騙老百姓。他說，假設非核家園的代價是台灣必須走過一段難挨的黑暗時代，請政府務必跟老百姓說清楚，我們得一起走過一段缺電、停電、黑暗、沒冷氣吹、冰箱冷凍冷藏食品全部腐敗、沒手機用、沒網路訊號、沒電腦用、沒電梯用、沒捷運搭、沒高鐵搭的黑暗世代，並說出需要這樣的日子要多少年？有沒有把握走過黑暗時代步向光明？真的嗎？不要說謊！

王丰說道，人的通性是由儉入奢易，由奢入儉難。現在有電的日子舒服，一旦沒電可用，還會有多少人堅持「非核家園 」？堅持主張「非核家園」的理想主義者們，敢不敢率先表態少用一半電？王丰感嘆，戰後嬰兒潮時代出生的我們，冷眼旁觀當今執政者一意孤行，一路看著台灣從黑暗走向光明，再從光明走向黑暗，能不興起萬千浩嘆嗎？

(中時電子報)