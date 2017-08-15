世大運》克服萬難 包欣玄與女足會合

旅日好手包欣玄（中）與世大運女足隊會合，對日本的熱身賽仍稍顯疲憊。（李弘斌攝）

旅日好手包欣玄到中華女足報到。（陳怡誠攝）

中華女足徵召包欣玄出征臺北世大運，不但遇到俱樂部不願放人的困難，甚至還有台灣人向日本足協檢舉包欣玄學籍有問題。所幸俱樂部高層疏通完畢，學籍證明也已搞定，包欣玄15日向中華隊報到，立刻在熱身賽踢滿全場。

「日本聯賽下半季快開踢了，最近練習比賽比較多，六、日剛踢完兩場，可能有點累，」至於「黑函」檢舉爭議，包欣玄雖然苦笑的搖搖頭，還是維持她一貫的正面與灑脫說：「總是會有閒言閒語，不會受影響的。」

包欣玄效力於神奈川相模原野島之星，這次不惜錯過1至2場日本女足聯賽，希望幫中華隊一路踢完8強賽。她說：「因為世大運在台灣辦，台灣女足最近已經比較熱鬧了，希望讓更多小朋友有興趣踢球。另外，木蘭聯賽提供台灣女足球員很好的踢球環境，踢好世大運也有助於政府繼續支持這個賽事。」

周末在日本剛踢完兩場練習賽，昨天才回到台灣，包欣玄還有些疲憊，跟世大運代表隊的配合默契也還在磨合，對日本的熱身賽表現一般。中華隊隊長余秀菁則說，一開賽與包欣玄搭配雙箭頭，但可能是包欣玄在日本都踢左翼，回來踢前鋒常常跑偏，「我得要一直叫她回來。」余秀菁笑著說。

包欣玄去年幫助相模原野島之星贏得日本女足2級聯賽冠軍，得於今年升上頂級聯賽。今天與日本世大運隊交鋒，包欣玄覺得對手都還是大學生，實力大約是日本2級聯賽，但是技術和觀念都好，總能先一步處理球，才會讓中華隊踢得辛苦。

(中時電子報)