韓瑜PO照炫妹高顏值「我妹越來越正了」
人氣女星韓瑜在8點檔《一家人》有3個如花似玉的親姊妹，現實生活中她也有個漂亮妹妹，她今(15日)就在臉書PO出全家合照，除了祝福媽媽生日快樂，也自豪炫耀起妹妹的高顏值。
韓瑜今日PO出慶生照，感性寫下：「親愛的媽♡生日快樂♡」還不忘順便炫耀有個漂亮妹妹「我妹越來越正了」。只見照片中韓瑜跟妹妹都遺傳自媽媽的好基因，母女3人皮膚水嫩透亮，氣質也是一等一的好，令網友驚嘆韓瑜一家人真的顏值超高。
(中時電子報)
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