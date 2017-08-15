韓瑜PO照炫妹高顏值「我妹越來越正了」

韓瑜與妹妹貼心為母慶生。(取自韓瑜臉書)

姊妹倆顏值超高。(取自韓瑜臉書)

人氣女星韓瑜在8點檔《一家人》有3個如花似玉的親姊妹，現實生活中她也有個漂亮妹妹，她今(15日)就在臉書PO出全家合照，除了祝福媽媽生日快樂，也自豪炫耀起妹妹的高顏值。

韓瑜今日PO出慶生照，感性寫下：「親愛的媽♡生日快樂♡」還不忘順便炫耀有個漂亮妹妹「我妹越來越正了」。只見照片中韓瑜跟妹妹都遺傳自媽媽的好基因，母女3人皮膚水嫩透亮，氣質也是一等一的好，令網友驚嘆韓瑜一家人真的顏值超高。

(中時電子報)