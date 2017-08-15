逢甲商圈大停電 生意冷清降5成

逢甲商圈傍晚開始無預警大停電，商圈街道漆黑一片，人潮逐漸散去。（翻攝臉書社群《逢甲瘋夜市》）

逢甲商圈大停電，當時逛街人潮多，一條街兩側店家出現一邊停電、一邊有電狀況，民眾看傻眼。（照片由逢甲商圈夜市管委會提供）

815全台大停電，各地傳出不少停電災情，台中市逢甲商圈今天傍晚開始全區大停電，二波停電造成上百個小吃攤及部分店家，沒辦法做生意關店休息，其中文華路和福星路口交通大打結，警方除出動人馬現場指揮交通，消防局接獲約上百件受困電梯案件。

「這是我擺攤10幾年來，第一次遇到營業時間無預警停電。」知名連鎖「泡沫紅茶」攤商、45歲林姓老闆表示，第一波停電在下午5時許發生，約50分鐘後，他的攤位的冰塊融化一半，第二波停電在晚間8時許出現，只能提早打烊；知名明倫蛋餅老闆，熱心在攤位前路口指揮交通，擔心街道一片漆黑發生交通意外。

下班用餐時間，餐廳內全是用餐客人。突然大跳電，店家冷氣全停了，客人受不了店內一片漆黑與悶熱，乾脆走光，生意冷清，大部分火鍋店家因採用電加熱，抱怨停電簡直強迫關店。

逢甲商圈夜市管理委員會主委凌森耀表示，晚間5時到9時是人潮最多時段，二波停電導致店家、小吃攤全受影響，麵包、飲料店冷藏品加上烤箱及用電加熱店家無法運作，從傍晚接獲店家抱怨聲不斷，整體損失難以估計。

(中時)