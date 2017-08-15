0815全台大停電 蔡英文道歉：政策方向不變
0815全台大停電 蔡英文總統22：30左右在臉書貼文代表政府向全國人民道歉，但她也強調，政策方向不變，今天的事件只會讓我們的決心更堅定。
蔡英文指出，供電不只是民生問題，它還是國家安全的問題。真正該全面檢討的，是這個會因為人為疏失而輕易癱瘓的供電系統。這才是問題的核心。
她表示，會要求相關部門，在最短時間內給全體國人一個清楚的報告，為什麼我們的供電系統會因為一個誤觸，就造成這麼大的損害？這個系統明顯地過於脆弱，可是台灣竟然就這樣過了這麼多年。這個系統非改不可，她會把它列為未來徹底檢討改革的重點。
她最後強調，現在政府推動分散式的綠能發電，就是要避免單一電廠事故就影響全國供電。「我們的政策方向不會改變，今天的事件只會讓我們的決心更堅定。」
(中時電子報)
文章來源：蔡英文臉書
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