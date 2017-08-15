恢復供電 北市災害應變中心降至三級

桃園大潭電廠全數跳機，造成全台17縣市大規模停電，台電啟動罕見的分區限電，積極搶修，全台在晚間9時40分全數恢復供電。台北市政府表示，截至22時為止，北市12個行政區受理案件電梯受困193件，皆已救出無受困案件；現在交通號誌均已恢復正常，電梯受困案件均已排除，Ubike場站全部正常運作，且無其他新增災情，故指揮官宣布北市災害應變中心於2230調降為三級開設。

(中時)