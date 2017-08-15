世大運》隊長余秀菁：女足要有guts！
中華女足隊長余秀菁今年加盟中國大陸北控鳳凰女足隊，月初在日本移訓與世大運代表隊會合，談到目前這批學妹，這位世大運「四朝元老」表示，大家的觀念上有進步，但「身體能力」有待加強，也要更有「guts」！
余秀菁之所以這樣說，因為她在大陸踢球，即使是年輕球員也都很強悍，「踢球要有目標，才會知道在球場要做什麼。」而且大陸女足平時的訓練，也達到比賽強度的7、8成，練習的量也很大，讓她覺得自己技術、體能都有進步。
余秀菁7月29日替北控鳳凰踢完女足聯賽，目前聯賽因對岸全運會而休兵，直到9月16日才會進行下1輪賽事。余秀菁雖然幾乎沒有休息就投入中華隊，但也正處於比賽狀態，可以在臺北世大運全力發揮。
(中時電子報)
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