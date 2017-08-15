北市193件停電電梯受困案 晚間10時全數救出

消防人員救出電梯受困民眾。（胡欣男翻攝）

消防人員救出電梯受困民眾。（胡欣男翻攝）

今天傍晚全台大停電，根據台北市消防局統計，總計受理193件因突然停電，造成的電梯受困案，迄晚間10時已全數救出；另有30件大樓發電機冒煙案，均未有人員傷亡。

受困電梯的民眾被救出後，無不驚魂未定表示，困在漆黑的電梯裡，只能靠智慧型手機的閃光燈手電筒照明；困得愈久，汗流得愈多，又驚又熱。更有人氣得痛罵：「這政府實在太無能了！」

(中時)