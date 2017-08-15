運煤輪擱淺藏斷裂風險 專家：不要拖成重病！
運煤輪「可利亞CLIA」從澳洲滿載8萬7千9百公噸燃煤，供台電興達電廠發電，昨早9點多，在高雄茄萣興達港外海擱淺。航港局指出，今晚暫無拖船作業，需等今晚船東抵台登輪，與驗船師研商提出拖船作業拖救計畫後再執行；另目前船艏擱淺，海底地質屬砂質地形，船底無破洞，暫無立即危險。
然而，資深海事人員警告，雖然可利亞尚未有漏油跡象，也擱淺在砂質地形上，但沙底還是可能不平，船底仍有承受應力不均的風險；加上接下來菲律賓外海生成颱風可能侵台，可利亞船體若受風浪拍打搖晃，將面臨如「甩神轎」般的情況，可能加劇船體斷裂風險，形成汙染海岸線的危機。
曾參與海難鑑定的專家也強調，越晚脫淺，船就越陷越深，救援作業也越難展開，成本也越高，且難保拖船過程中不會發生二次意外，「可以多快用拖船協助脫淺，就應該要有多快。」
他比喻，現在可利亞還在一般病房，不要等到住進加護病房，甚至沒救了乾脆直接買塔位；能省錢救不要多花錢救，即便多花錢救，也不要等到船隻斷裂，污染環境，只能就地解體船隻，重現德翔台北錯黃金救援期的悲劇。
事實上，無獨有偶，昨比利時安特衛普港河口，也於當地9點50分，發生一艘15萬噸的貨櫃船「CSCL JUPITER」擱淺，不過12小時後，就在15艘拖輪合力協助，並封港12小時之下，成功脫淺。海事專家指出，台灣其實有能力盡快早到馬力足夠，技術也夠專業的拖船，協助可利亞脫淺，勿再拖延。
據了解，即便樂觀評估，仍可能花上10天半月，可利亞號才能脫淺，甚至更久，拖越久越不利。目前僵局在於，除了看船東態度，船隻保險公司代表及船東互保協會之間，尚未對全力救援船隻達成共識，也有影響，有待航港局致力協調。
(中時)
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