缺氧雖無解 美軍仍準備放寬F-35飛行限制
美軍戰機今年最大的問題就是供氧系統，如今美國空軍官員仍然找不到缺氧原因感到失望，但是即使原因仍不明，空軍還是希望早日取消飛行限制。
防衛新聞(Defense News)報導，美國的空軍與海軍戰機在今年都爆出飛行過程感到缺氧而暈眩，因此從6月起，路克空軍基地的F-35飛行員被要求飛行高度必須低於2.5萬英尺(7620公尺)，也使得許多飛行課本無法進行。指揮官布魯克．隆納德將軍(Brook Leonard)在8月9日接受媒體訪問時說，目前還找不到問題的癥結，但是，一旦專家們掌握了更多的信息，他就會消除25000英尺的高度限制。
從6月分開始，美國空軍對711名飛行員進行多次訪談與身體檢查，瞭解缺氧的生理感受，並且和海軍醫療研究組織共同分析飛行員身上的感應器數據，尋找可能的原因所在，目前認為戰機製氧系統(OBOGS)可能有一些還找不到錯誤的問題，既然找不到問題，美國空軍打算先改造製氧系統再說。
隆納德將軍指出，製氧機傳入的些許一氧化碳可能是問題，未來將要為供氧器設計新的供氣比例，提高駕駛艙內的的氧氣流量。並且計劃安裝新式一氧化碳過濾器，把一氧化碳問題降到最小。不過這些修改需要花不少時間，可能需要幾個月甚至一年的時間才能實施。
因此路克空軍基地將要對F-35飛行任務進行部分變更，包括改進飛行員的呼吸法，也對飛行員與地面人員進行缺氧反應判斷，才能即時做出相應的反應。
隆納德將軍還說，戰機怎麼停，飛行面罩怎麼放都要注意，面罩裡的閥門也要小心，我們認為確保空氣流通，以減少累積一氧化碳的機會。
在接下來的一個月左右的時間裡，路克空軍基地將會收到改良飛行軟體的F-35，將會放寛F-35的運動程度，使戰機可以達到9G，因此在這段期間，F-35對於供氧正常更是格外小心。
(中時電子報)
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