全台停電 台南62萬戶受影響 12工業區暫停供電

全台今天大停電，台南市從下午4時51分到晚上9時40分，總計受影響的戶數達62萬6503戶，接近10時已經全部恢復正常供電。但部分區域民眾面臨二度停電，有人手機不敢離身，擔心再來一波，但市府強調，已經全部解除緊急停電，沒有此慮。

除了市府緊急因應，考量台南地區停電時，正值下班時間，賴清德也第一時間指示警察局黃宗仁局長立刻出動警力指揮交通，確保交通順暢，由晚上6時截至晚間9時，出動警察821人力，義警43人力，所幸，市民朋友並無因為交通號誌因停電的關係而發生交通事故。

受突然停電影響，也傳出39件共57人電梯受困事件，消防局也將所有受困民眾全數救出，沒有傳出任何傷亡事件。此外，由於醫療院所都有備用電力，安度停電危機，社會局也協助全市共3名靠維生系統之市民送醫，所有保全戶也皆平安。

賴清德指出，在工業區部分，南科大部分廠商都未受影響，但仍有12個工業區配合停電的行政區，包括樹谷、和順、南科工、官田、中崙、仁德、亞太、新營、佳里、柳科、永康科、總頭寮，暫停供電，目前均已全數恢復供電，請經發局繼續追蹤後續有無工業區廠商須幫助。

(中時)