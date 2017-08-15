不要再講「王船祭」了！　東港18歲高中生嚴正聲明

東港高中準高三生梁竣雅為捍衛家鄉文化，除在網上發文指正錯誤，還指出政府已正名「東港迎王平安祭典」，盼大家尊重文化根源。（謝佳潾攝）

明年戊戌年又來到3年1科東港迎王正科年，繼日前王船開光點睛後，居民、遊客無不期待此場宗教盛事，然而，「東港王船祭」爭議又起，東港高中準高三生梁竣雅為捍衛家鄉文化，不僅在網上發文指正錯誤，更指出政府已正名「東港迎王平安祭典」，盼大家尊重文化根源。

現年18歲的梁竣雅，是土生土長東港人，4歲開始接觸迎王文化，他與老一輩東港人一樣不僅將溫王爺視為家中長者般愛戴，並深愛且深知東港迎王的流程與意義，他會與文史工作者討論有關迎王祭典的相關細項，當然也會為「錯誤的宣傳」發聲批判。

梁竣雅說，月中他在網路上看見一篇討論東港迎王的文章，不料在滿心期待下點進閱讀，卻看見錯誤百出，且予以指正後卻得來不善回應，激得他寫下〈誰有民俗詮釋權？東港迎王正名再議〉一文。該文經網友間瘋傳後，不但再讓「王船祭」問題浮出檯面，也讓大家驚豔竟有這位如此了解家鄉文化的少年家。

他指出，20逾年前縣府誤用「王船祭」來宣傳東港迎王，經地方文史工作者點出燒王船只是迎王13道程序中的其中一環，且重點是在迎接代天巡狩千歲爺後，「東港迎王平安祭典」8字開始出現在宣傳文宣上，7年前更因列為國家無形文化資產而被正名，不料至今大部分人仍是分不清。

「這有扭曲疑慮。」他強調，當大家都在講東港每3年花800萬燒王船時，這不是正面宣傳也非文化事實，還可能對迎王文化造成傷害。

(中時)