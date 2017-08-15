不要再講「王船祭」了！ 東港18歲高中生嚴正聲明
明年戊戌年又來到3年1科東港迎王正科年，繼日前王船開光點睛後，居民、遊客無不期待此場宗教盛事，然而，「東港王船祭」爭議又起，東港高中準高三生梁竣雅為捍衛家鄉文化，不僅在網上發文指正錯誤，更指出政府已正名「東港迎王平安祭典」，盼大家尊重文化根源。
現年18歲的梁竣雅，是土生土長東港人，4歲開始接觸迎王文化，他與老一輩東港人一樣不僅將溫王爺視為家中長者般愛戴，並深愛且深知東港迎王的流程與意義，他會與文史工作者討論有關迎王祭典的相關細項，當然也會為「錯誤的宣傳」發聲批判。
梁竣雅說，月中他在網路上看見一篇討論東港迎王的文章，不料在滿心期待下點進閱讀，卻看見錯誤百出，且予以指正後卻得來不善回應，激得他寫下〈誰有民俗詮釋權？東港迎王正名再議〉一文。該文經網友間瘋傳後，不但再讓「王船祭」問題浮出檯面，也讓大家驚豔竟有這位如此了解家鄉文化的少年家。
他指出，20逾年前縣府誤用「王船祭」來宣傳東港迎王，經地方文史工作者點出燒王船只是迎王13道程序中的其中一環，且重點是在迎接代天巡狩千歲爺後，「東港迎王平安祭典」8字開始出現在宣傳文宣上，7年前更因列為國家無形文化資產而被正名，不料至今大部分人仍是分不清。
「這有扭曲疑慮。」他強調，當大家都在講東港每3年花800萬燒王船時，這不是正面宣傳也非文化事實，還可能對迎王文化造成傷害。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。