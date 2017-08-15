影》蔣智賢拚壘助達成紀錄 彭政閔：真的很感動！

彭政閔在39歲這年，總算達成千分打點里程碑。(中央社資料照)

中信兄弟今(15日)以8比3撂倒Lamigo桃猿，總算中止5連敗，更重要的主將「恰恰」彭政閔也在等了5場比賽後，達成生涯第1000分打點里程碑，而球隊為助他達成紀錄，可說是拚盡全力，其中4上蔣智賢賣力闖本壘展現的拚勁，更讓彭政閔直呼「看了真的很感動！」

彭政閔自8月6日對猿隊時，就單場進帳3打點，生涯打點來到999分，但兄弟上周5連敗，他也苦等不到打點機會。此役4上他擊出直擊中左外野全壘打牆的二壘打，一壘的蔣智賢賣力狂奔，但最後卻在本壘前遭觸殺。不過目睹一切的彭政閔，看了內心是無比感動。

「蔣智賢的拚勁令人感動！」彭政閔自己也明白，蔣智賢那球跑回來機會不大，其實應該停下，「但三壘指導教練石志偉和智賢都希望搶分，幫我完成紀錄，真的蠻感謝他們。更重要是那種拚勁，也把球隊士氣帶起來了！」

不過彭政閔錯過1次機會，第2次可就沒失手！7上2出局二壘有人時，從猿隊中繼林國裕手中揮出右外野安打，一舉達成紀錄。當下不只是外野的兄弟迷，包括內野的猿迷們，也都給彭政閔鼓勵的掌聲，彭政閔說，「只要好球員有紀錄達成，都會鼓勵，台灣球迷就是那麼可愛！」

彭政閔花17年、在39歲時達標，他坦言有點久，不過一路走來，很感謝所有人對他的支持，「希望未來締造更多紀錄！」然而對他來說，這場比賽更重要的成就，是助兄弟中止5連敗，「上周真的太慘，總教練告訴我們，要對得起支持我們的球迷，這場比賽也是抱持止敗的心情應戰。」

陣中主將達成紀錄，且撂倒強敵猿隊，兄弟總教練史耐德相當開心，「投手和打者們都很賣力，打得很開心，表現相當棒！」而對彭政閔的紀錄，他直言，「彭政閔有能力且努力，才能在這個聯盟生存夠久，這是很驚人的紀錄。他不只是球隊領袖，也是中職的看板球星！」

(中時電子報)