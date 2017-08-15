東港籍漁船又傳載運偷渡客　東港漁會：真的很罕見

東港籍漁船今年兩度遭海巡查獲載運偷渡客，消息傳回東港漁會後，總幹事林漢丑稱「偷渡情事相當罕見」。圖為東港漁港。（謝佳潾攝）

東港籍漁船今年兩度遭海巡查獲載運偷渡客，消息傳回東港漁會後，總幹事林漢丑稱「偷渡情事相當罕見」，但不諱言指出，近年因捕魚相關規定變多、海洋資源減少，加上漁工、餌料費用飆漲成本變高等因素，不無可能讓漁民為求溫飽而走上不法牟利一途。

林漢丑表示，東港漁港屬於大港口，以真正從事海上作業的船籍比例來看，東港籍漁船的比例相當高，因此很少聽聞東港漁船載運偷渡客，多年下來真的少之又少，且遠洋漁船光油料費就要上百萬，與人頭計價的偷運費來比根本不符成本，若真偷渡幾乎都是CT3小船。

他指出，現在會「拚」的偷渡漁船幾乎都是跑近海的CT3老船，它的船艙約可搭載20人，若以1人3萬來計算，20人就有60，船長與仲介對分後再分紅給船員，至少還有21萬獲利，這與出海一趟得花油錢、工錢加總約40萬，且必須抓到4尾以上黑鮪魚才算有賺相比，多少會有誘因使漁民鋌而走險。

他說，大環境變動太快，對靠天吃飯的漁民而言相當不利，現在不僅面臨海洋資源減少的困境，還要面對政府針對捕魚設下的種種規定，且漁工、餌料的費用也分別飆漲5000及數十萬元，相信有部分漁民會受不了成本的增加而知法犯法，幸目前油價有降低且補助，不然就真的不用捕了。

「殺頭的生意有人做。」林姓漁民說，東港籍漁船出包確實為同行間帶來困擾，但現今漁民真的處於弱勢，政府限制重重、保障又不好，有時真的只能自保。

(中時)