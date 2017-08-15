桃園觀音草漯重畫案 追求人與自然和諧共生

該案示意圖。（桃市新工處提供）

桃園市政府新建工程處辦理「桃園市觀音區草漯市地重畫第一、三、六區整體開發單元統包工程」標案，將以「綠色、韌性、循環、智慧」為基礎，融入當地既有地景，達到人與自然環境和諧共生的「里山、里川」概念。

該案預算金額達38億6286萬元，基地面積約147.88公頃，工程包括綠地、公園工程、污水及代辦管線配合等，即日起至9月12日上網公告。

(中時)