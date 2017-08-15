愛玩客李運慶「寮國－史上最狂魚夫」 深入最大瀑布捕魚
愛玩客主持人李運慶前進東南亞最大湄公河瀑布「寮國－地表最強捕魚人」，體驗連BBC、NHK都為之震撼且爭相報導的罕見捕魚方式。他在激流和大浪下，和被譽為史上最狂的魚夫一同沿著鋼索橫渡湄公河，前往瀑布最深處取回河裡的魚。面對如此險峻的環境，他仍被這樣的大場面驚嚇，甚至在鏡頭前面一邊流淚一邊完成節目錄影。
湄公河瀑布險峻、水勢湍急，但當地仍流傳一種寮國僅有的世襲捕魚法，捕魚人在乾季時在瀑布下方架設陷阱，而在雨季來臨時，僅用一條鋼索橫渡河面，前往漁場收成捕獲逆流而上的魚，激流越強的地方捕獲的魚就愈強壯肥美。
在拜訪曾被BBC與NHK報導過的「史上最狂魚夫」前，當地導遊帶著李運慶與來賓任祐成先到湄公河勘查地形，一看到這水勢，他們驚呼：「這瀑布也太得太誇張，跟尼加拉大瀑布有得拼！」走進河岸邊時，正當他們擔心會被洪水捲進的同時，他們才發現湍急的河面中早已有漁夫待命前往瀑布深處的陷阱，讓他們驚訝得目瞪口呆。
(中時)
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