脊髓傷友路跑 手推輪椅征服5公里

桃園市脊髓損傷潛能發展中心傷友，日前靠著輪椅路跑5公里，藉此訓練手部肌肉。（該中心提供）

桃園市脊髓損傷潛能發展中心定期為傷友舉辦輪椅路跑課程，日前在中心外的66快速道路楊梅路段進行5公里特訓，傷友坐在輪椅，靠著手部力量奮力向前，最大難關是要克服45度的長坡道，傷友互相打氣、扶持，幾乎全數完成5公里難關，也對自己未來更有勇氣。

(中時)