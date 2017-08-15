圖輯》全台大停電 高雄市區一片漆黑
因中油員工誤觸大潭電廠的關斷閥2分鐘，導致天燃氣供應中斷，大潭電廠6部機組15日發生跳電造成全台大停電，全台逾668萬戶分區限電，從高雄85大樓俯瞰市區只有街道車燈和部分大樓局部供電外，幾乎一片漆黑。
今晚高雄三多商圈包括大遠百、SOGO百貨及周邊店家都停電，原本逛百貨公司的民眾在工作人員引導下陸續疏散至戶外。高雄新聞局表示，15日大規模停電119共接獲約119件電梯受困案件，皆已派遣轄區分隊前往救援，幾已全部處理完成，無人傷亡。
新聞局表示第2輪停電區包括鳳山、鳥松、小港、前鎮、大寮、苓雅、三民、旗山、美濃、內門、杉林、田寮等區；第3輪停電區約50分鐘包括鳳山、鳥松、小港、前鎮、大寮、苓雅、三民、鼓山、左營、鹽埕、新興、前鎮、梓官、橋頭等區，共約25萬4千戶；第四輪分區停電區約50分鐘包括鹽埕、新興、梓官、鳳山、鳥松、小港、前鎮、大寮、苓雅、三民等區。全台分區輪流停電今晚9點40分解除，各地恢復供電。
(中時)
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