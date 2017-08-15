Selina燒燙傷住院三個月 憶起復健往事淚崩

Selina回想火吻往事忍不住淚崩。（圖／年代much提供）

Selina日前在年代Much《別讓身體不開心》談到醫病成為朋友關係的主題時忍不住痛哭，回想到火吻往事，直說：「在醫院住了三個月，幾乎照顧我的每個醫生、護士我都認識。」那時候要出院的時候，醫護人員說：「萱萱，我們不想再看到妳回來。」

因燒燙傷的加護病房，通常很多病人都會再回去重建或做傷疤沾黏的手術，醫護們不想看見她再回去動手術，所以當時有作約定，她驕傲地說：「我也做到了，沒有再回去加護病房動任何手術，就是靠自己復健。」一提到這段復健往事，她就很想痛哭，最後忍不住淚崩，哭到不能自己。

(中時)