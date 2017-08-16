世大運》倒數4天─日韓夾擊 中華奪牌難度高
柔道是日本古武術之一，自日據時代就在台灣社會扮演重要角色，這次台北世大運由各局處分攤介紹運動項目，柔道也被市府警察局認養，由北市政府警察局負責介紹。柔道專精於制伏對手，對警員值勤一向大有幫助。
中華隊派出男女各8人，但面臨日韓高手夾擊，奪牌難度很高。日本至今已累計52面金牌，南韓也有31金之多。台灣女將商瑠羽生於日本，在柔道二段的母親吳淑櫻調教下成為國手，並在上屆光州世大運殺進銅牌戰。
柔道雖是東亞武術，但歐美研習者漸多，繼承自日本柔道的巴西柔術更在格鬥界大放異彩。特別是歐美選手身強力大，商瑠羽因此吃了不少苦頭，後來針對歐美選手特別下功夫，希望這次能為地主台灣留下獎牌。
為台灣奪下18年來首面亞青男子金牌的柔道好手楊勇緯也在陣中，並由哥哥楊俊霆擔任陪練。其實兄弟倆從小一起練功長大，苦於單一量級只能有1個參賽資格，最後由楊勇緯在選拔賽擠下哥哥當選世大運國手。
本屆柔道從20日開打至24日，競賽場地被分配在新竹縣體育館。中華上次奪牌是在2013年喀山世大運，旅日女將連珍羚摘得57公斤級銅牌。史上唯一1金是在2009年貝爾格勒世大運，由王沁芳在女子63公斤級獲得。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。