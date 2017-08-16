世大運》倒數4天─日韓夾擊 中華奪牌難度高

各國好手參與世大運柔道測試賽。（資料照, 大會提供）

柔道是日本古武術之一，自日據時代就在台灣社會扮演重要角色，這次台北世大運由各局處分攤介紹運動項目，柔道也被市府警察局認養，由北市政府警察局負責介紹。柔道專精於制伏對手，對警員值勤一向大有幫助。

中華隊派出男女各8人，但面臨日韓高手夾擊，奪牌難度很高。日本至今已累計52面金牌，南韓也有31金之多。台灣女將商瑠羽生於日本，在柔道二段的母親吳淑櫻調教下成為國手，並在上屆光州世大運殺進銅牌戰。

柔道雖是東亞武術，但歐美研習者漸多，繼承自日本柔道的巴西柔術更在格鬥界大放異彩。特別是歐美選手身強力大，商瑠羽因此吃了不少苦頭，後來針對歐美選手特別下功夫，希望這次能為地主台灣留下獎牌。

楊勇緯(右)由哥哥楊俊霆擔任陪練，盼為中華奪牌。(中央社張新偉攝)

為台灣奪下18年來首面亞青男子金牌的柔道好手楊勇緯也在陣中，並由哥哥楊俊霆擔任陪練。其實兄弟倆從小一起練功長大，苦於單一量級只能有1個參賽資格，最後由楊勇緯在選拔賽擠下哥哥當選世大運國手。

本屆柔道從20日開打至24日，競賽場地被分配在新竹縣體育館。中華上次奪牌是在2013年喀山世大運，旅日女將連珍羚摘得57公斤級銅牌。史上唯一1金是在2009年貝爾格勒世大運，由王沁芳在女子63公斤級獲得。

(中時電子報)