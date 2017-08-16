王少偉環島摔車見血 烈日陪弱勢兒騎車
王少偉14日擔任環島愛心騎士，陪伴弱勢兒騎腳踏車環島，被外景團隊笑稱像鐵打一般的男子陪著孩子們騎乘台灣北部最美麗的海岸路段，因為頭一次騎公路加上又路況突出狀況，即因緊急剎車整個人就飛了出去，身體雖然有幾處擦傷，使他無法繼續參與環導行列，但他依舊承諾大家還要再來，把欠他們的80分鐘補滿。
大家還因為他受傷唱了56神曲「我難過」送給他但也讓他直說孩子們要每天這樣騎完，真的很了不起，挑戰自己做更多不可能的事，更希望社會大眾多多用愛和陪伴這群台灣未來的主人翁。
逆轉聯盟表示因為環島過程中有愛心騎士的加入，能激發孩子的士氣，並認識不同的名人，更能為孩子加油打氣，讓孩子在環島的過程中更增加一個難忘的回憶。
(中時)
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