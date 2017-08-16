高市警總動員疏導交通 成暗黑中指引人安全回家明燈

高市警局火速動員17個分局警力投入交通疏導，員警辛勞的在車陣中指揮，宛如暗黑中一盞指引人安全回家的明燈。(劉宥廷攝)

815全台大跳電，高市也是停電受災戶，供電異常當下約有500多處路口的交通號誌不亮，因適逢下班尖峰時段，市警局火速動員17個分局警力投入交通疏導，員警辛勞的在車陣中指揮，宛如暗黑中一盞指引人安全回家的明燈。

高市警局依據市府災防辦公室指示，配合市府經發局成立輸電線路災害二級開設，所屬各分局亦立即同步成立災害應變小組，投入義警、義交、民防人力協助警方加強交通疏導，同時全力投入防災救災工作。

另同步通知所有巡邏警力加強巡邏，且開啟警示燈提醒往來車輛注意，展現巡邏能量，並加強防盜防竊，讓市民增加安全感受，以確保治安穩定。

截至昨晚9時為止，台電已實施部分區域輪流停電方式運作，市區主要幹道及交流道路口、部分停電地區號誌無法運作路口，均有員警指揮疏導，整體行車順暢，無壅塞情形；警方已投入疏導警力638人次，但仍約有450處路口，因供電原因號誌不亮，呼籲各位駕駛朋友，行經該等路口，應減速慢行，依員警指揮行車，以確保安全。

(中時)