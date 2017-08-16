0815大停電 台南波麗士成為黑夜一盞明燈

台南停電使得交通號誌停止運作，警方維持交通確保用路人安全。（曹婷婷翻攝）

0815全台大停電，儘管馬路一片漆黑 波麗士守護號誌失序的路口，無疑是黑夜中最溫暖的守護明燈！

停電適逢下班交通尖峰時間，台南市統計路口停電計258處，市警局於晚間7時，配合市政府同步成立災害應變中心2級開設，局長黃宗仁要求各單位加強戒備，轄內如有因停電致號誌停止運作狀況，應立即派員於路口疏導交通，並協調義交等民力協助指揮交通，維持交通秩序及安全，同時指示交通警察大隊連線警察廣播電臺，宣導駕駛人，行經號誌不亮路口務必減速慢行，維護民眾交通安全。

不少當時正在車陣中的民眾，面對號誌故障，反而更顯謹慎行車，也有很多用路人感謝警察指揮，讓交通維持秩序。

交通警察大隊表示，本次停電期間，並未有因交通號誌停電而發生之交通事故，至22時30分止，市警局緊急應變使用警力521人，義警、義交民力106人，合計627人。

(中時)