全台大停電，台中一處郵局受停電影響，電腦都跳掉，發電機緊急供電，恢復光明，但也造成大排長龍。（黃國峰攝）

台中一處郵局受停電影響，發電機緊急供電，裡面恢復光明，外面還是黑漆漆。（黃國峰攝）

誠品綠園道一度停電。（黃國峰攝）

台中一戶民宅在門口點蠟燭，屋主表示，是要讓過路人，看得到路。（黃國峰攝）

全台大停電，台中也受影響，適逢下班時間，馬路上都沒路燈、部分路口沒紅綠燈，非常危險。（黃國峰攝）

很多路口沒紅綠燈，交警不夠用，當地里長站上路口指揮交通。（黃國峰攝）

全台大停電，台中也受影響，輪流分區停電，造成一邊有光，另一邊黑漆漆。（黃國峰攝）

輪流分區停電，造成不少電梯受困案件，消防隊疲於奔命。（黃國峰攝）

輪流分區停電，台中國家歌劇院也受影響，提早閉館。（黃國峰攝）

輪流分區停電，台中國家歌劇院也受影響，提早閉館。（黃國峰攝）

新光三越百貨僅暫時跳電、大遠百則停電超過半小時，幸好自有發電機，電梯、手扶梯及照明皆未受影響。（黃國峰攝）

逢甲夜市停電約一小時，文華路上則是一側有電、一側無電，電力恢復後，仍然人潮洶湧。（黃國峰攝）

逢甲夜市則是一側有電、一側無電。（民眾提供）

全台各地傳大跳電，台中也不能倖免，分區輪流停電，造成市區因沒路燈、沒紅綠燈，馬路上格外危險，因不清楚輪流停電區域，大樓住家也頻傳有人困在電梯裡，讓消防人員疲於奔命。

台中地價最貴的七期，也一樣遭受停電命運，區內新光三越、大遠百二家百貨公司，新光三越僅短暫跳電，大遠百停電超過半小時，還好內部有發電機設備，電梯、手扶梯及照明皆未受影響，台中知名夜市逢甲夜市，則是停約1小時，文華路二側，一邊有電、一邊沒電。

由於分區輪流停電，市區忽明忽暗，消防車四處跑，有民眾還以為，阿共打過來了，且事出突然，很多市民也不清楚，自己的住那區何時停電，因此不少人困在電梯裡，幸好都平安救出，很多新大樓也都自備發電機，樓梯間、電梯則不受影響，但也因發電機啟動，冒出的煙讓民眾以為發生火災，紛紛打電話叫消防隊，讓消防隊整晚疲於奔命。

(中時)