全台大停電 台中亂
全台各地傳大跳電，台中也不能倖免，分區輪流停電，造成市區因沒路燈、沒紅綠燈，馬路上格外危險，因不清楚輪流停電區域，大樓住家也頻傳有人困在電梯裡，讓消防人員疲於奔命。
台中地價最貴的七期，也一樣遭受停電命運，區內新光三越、大遠百二家百貨公司，新光三越僅短暫跳電，大遠百停電超過半小時，還好內部有發電機設備，電梯、手扶梯及照明皆未受影響，台中知名夜市逢甲夜市，則是停約1小時，文華路二側，一邊有電、一邊沒電。
由於分區輪流停電，市區忽明忽暗，消防車四處跑，有民眾還以為，阿共打過來了，且事出突然，很多市民也不清楚，自己的住那區何時停電，因此不少人困在電梯裡，幸好都平安救出，很多新大樓也都自備發電機，樓梯間、電梯則不受影響，但也因發電機啟動，冒出的煙讓民眾以為發生火災，紛紛打電話叫消防隊，讓消防隊整晚疲於奔命。
(中時)
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