吳新興：服務不分新舊 黨派
在華府舉行的泛美中華會館年會上，僑務委員長吳新興以視頻對與會代表重申：蔡政府的僑務政策是不分黨派、不分新舊僑社和不分地區的，海外僑胞是中華民國的最重要資產。
代表僑委會出席泛美中華會館、中華公所第三十屆年會的呂元榮副委員長在會上指出，成立30年的泛美中華會館，遍及17個國家，現已有84個中華會館、「是西半球最重要的組織」。他強調，只要是支持中華民國、認同自由民主台灣的，都是我們僑委會的服務對象。
國際領袖基金會創辦人兼執行人董繼玲親臨年會，並代表川普政府交通部長趙小蘭對大會致意感謝該會為僑社的關切，並勉勵為僑社下一代創造更好的明天。
駐美代表高碩泰推崇泛美中華會館長期以來的關心台灣同胞與支持中華民國。他說，「我以大家為榮」。
但高碩泰強調，「台灣要自己站穩，自助人助、得道天助。我們台灣的成就不是天上掉下來的，都是流血流汗得來的。」
他認為，「我們不要浮誇自己的重要性，但也不要唱衰自己的價值。」
除此之外，該年會經過一整天的會議結束，在隨後的閉幕典禮上，駐美副代表李光章指出，海外傳統僑社是我們國家在海外力量的延伸、也是我們在海外的有力後盾。
李光章副代表對海外傳統僑社支持自由民主台灣的「善心美意」深致謝意，並期望攜手合作共同來將台灣打造成一個更自由、更民主、更繁榮的國家。
一年一度的泛美中華會館年會於14日下午閉幕，僑委會於當晚設宴歡送來自全美與美洲各地中華會館的代表。
(中時電子報)
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