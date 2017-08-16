獨樂樂不如眾樂樂 夏日甜點同推共享優惠
炎熱之夏讓人提不起勁，食慾倦怠，此時若能吃個甜點雖說無法改變天氣，但至少能轉換心情。
7-ELEVEN去年單月熱賣超過50萬支的印度大吉嶺紅茶霜淇淋，今年又將復刻登場。訂於本月16日開賣的紅茶霜淇淋，以獨特茶香結合濃郁奶味，口感細膩綿滑芳香獨特，9月26日前每周五、六、日霜淇淋全品項任選第2件7折，所以獨樂樂不如眾樂樂，本週末就來7-ELEVEN解暑覓童趣。
若覺得霜淇淋過於孩子氣，7-ELEVEN熱銷的CITY CAFE也開發出新口味「冰黃金榛果拿鐵。」甘醇榛果醬搭配濃郁冰拿鐵，是上班族夏日消暑的小小確幸。9月12日前購買任2杯大杯CITY CAFE或現萃茶全品項，皆享第2杯7折。萬年不敗的冰咖啡，等你與知己好友一同分享。
而日式甜甜圈名店Ｍister Donut則於8月21日起，將經典「純粹原味、濃綠抹茶、粉紅藍莓」三種熱銷口味，以3入99元超低價回饋給顧客。Ｍister Donut希望大家一同品嘗真誠純粹的溫馨友情，更能透過簡單的甜食分享，向家人與朋友傳達平日的感謝與關懷之意，為彼此感情加溫。
(中時)
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