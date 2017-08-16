4名CEO辭職 川普嗆：多的是人想來

上周末美國維吉尼亞州的夏綠蒂維爾市（Charlottesville）發生種族仇恨釀成的暴動造成至少3人死亡34傷，美國製藥公司默克（Merck & Co）行政總裁弗雷澤（Ken Frazier）透過Twitter，表示已辭去由總統領導的美國製造業委員會顧問一職，接著運動服飾Under Armour執行長普朗克（Kevin Plank）、半導體龍頭英特爾（intel）執行長柯桑尼奇（Brian Krzanich）也相繼退出川普的「美國製造業協會」表示抗議。但川普不以為意說，想退就退，更多人想要來咧！之後，，美國製造業同盟主席史考特保羅（Scott Paul）也宣布辭職。

川普在推特表示：「每有一個執行長退出製造業協會，我就有更多人要進來取代他們的位置。這些好出風頭的傢伙沒有待下去的必要。」

在川普嗆聲後沒多久，美國製造業同盟主席史考特保羅（Scott Paul）也在推特上宣布辭去顧問一職，「因為這是我該做的正確的事。」

(中時電子報)