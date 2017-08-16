獅子山洪災 逾300死600失蹤

獅子山洪災引發泥石流，災情慘重。(圖:美聯社)

獅子山洪災災情慘重。(圖:美聯社)

當地民眾組成的義工團隊在災區挖掘，希望救出被埋在瓦礫之下的倖存者。(圖:美聯社)

非洲國家獅子山(Sierra Leone)周一山洪爆發引發泥石流，造成慘重災情。紅十字會今天表示，洪災造成超過300人死亡，還有至少600人失蹤。

洪災發生地點就在獅子山共和國首都Freetown郊外的Regent市。當地時間周一因為連日來的暴雨導致洪水氾濫並造成泥石流，將災區的房屋沖毀，並奪走至少312條人命，目前罹難者遺體都被運到附近一家醫院的停屍間。

由於泥石流將大批民宅掩埋，導致數百個居民仍被埋在泥石流和瓦礫當中。當地民眾隨即組成義工團隊前往災區救援，紅十字會今天發布災情統計，表示還有至少600人下落不明，而死亡人數還有可能向上攀升。

受到洪災影響，當地有數千人無家可歸，許多災民回想當時驚險逃難的一刻，都還餘悸猶存。

(中時電子報)