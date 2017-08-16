服務費收不收？用餐限不限時？大叔的「共樂」創業夢

「我沒什麼挑、沒什麼不吃，只能歸咎自己（生肖）屬豬吧。」身旁這位說自己不挑食的大叔，光是解說一道馬鈴薯泥作法，講究程度大概就讓我打消自行下廚念頭。60年次的陳斯重出身餐飲專科，喜歡研究廚藝的他沒有走上廚師之路，反而負責起國際排隊甜點代理、餐飲集團轉型經營，到現任旅遊業者跨界餐飲版圖的主理者；且明明上一刻在鎂光燈前還穿著西裝，又不一會兒就跑進廚房開演上菜秀。

▶破除現有餐飲規則 回歸「共樂」

不收服務費、沒限時、無低消、提供wifi，再加上Prime等級的美國安格斯牛、台灣活菌豬等好肉好菜食材料理，價格又比市面便宜2到3成、有如歐洲市集的設計空間也適合拍美照，甚至還開在台北市，這樣高CP值的餐廳怎麼賺錢？

雄獅旅遊為了打造食旅新潮流，今年8月正式宣佈跨界餐飲成立新品牌，把既有的旅遊資源、藝術文化講堂、咖啡館，結合餐飲新品牌建構出總部新場域，計畫打造連鎖餐飲品牌；同時，也開啟陳斯重的另一條創業之路的想像。

現任欣食旅副總經理的陳斯重認為，餐廳的定義，不只侷限在美不美味與價格是否實惠考量，還是一個提供家人、朋友間享受輕鬆自在時光並分享的場域，也是回歸「共樂」的餐飲理念以及「gonna」的行動力；且無論個人收入高低，餐桌社交都是需要投資的安排，透過與人的溝通才會得到資訊，當然，也不需打腫臉充胖子。

只不過，他也感嘆，曾幾何時起，餐廳興起規定用餐時間限制。對顧客來說，限時帶來一種無形壓力感受，餐間想著結束後又該去哪裡；對餐廳而言，也容易因此經常得罪到客人。或者同樣不收服務費，他選擇把餐廳設定為半自助式服務模式，由服務生點餐、送收餐，顧客需要飲水、紙巾時則自行到櫃檯自取，自助性高不需全然等待，又不會違背餐廳經營所需的服務元素。

▶人生創業夢不設限 再年輕一回

60年次的陳斯重對於人生創業夢不設限，雖然經歷代理排隊甜點品牌盛況，曾創下開賣一小時內就搶購一空的紀錄，但早已被既定的品牌定位，轉而讓他選擇人生下半場投身旅遊集團跨界餐飲的全新品牌，享受從零到有的自我實現。

他坦言，過去幾年前，受限在專業、吹毛求疵之中；不過，從現代年輕人創業風潮中觀察，他發現到，有時非餐飲相關科班出身反而更容易成功，反觀自己當時卻不夠大膽、不敢走在別人前面；而如今的事業，某個程度其實就像創業。

「共樂gonna」把雞肉凱薩沙拉變得更有個性，多了火槍炙燒生菜來增加香氣，就算吃菜也不平淡無味。（圖/簡怡欣攝）

雄獅旅遊今年8月正式宣佈跨界餐飲成立新品牌，把既有的旅遊資源、藝術文化講堂、咖啡館，結合餐飲新品牌建構出總部新場域，推動連鎖餐飲品牌的打造。（左三：雄獅旅遊集團總經理游國珍、左四：欣食旅副總經理陳斯重）（圖/簡怡欣攝）

▶愛吃做吃 唯獨這一件事做不到？

而陳斯重透露，餐飲新品牌創立確實需要衝人潮，卻又不能捨棄對每道料理的品質。一如他的對年輕人「量力而為」消費的想法。例如，餐廳雖然講求出餐效率，但他選擇把雞肉凱薩沙拉變得更有個性，多了火槍炙燒生菜來增加香氣；又想到肉食者需求，將美國自然飼養安格斯牛、台灣活菌豬、雞胸肉以真空舒肥（Sous-vide）鎖住肉汁保持柔嫩口感。

當然，他也構想，若下一步有機會開設高檔次餐廳，奶油和橄欖油香煎雞腿排就是一道實惠又美味的料理，雞皮焦香酥脆好不誘人，卻也是需要時間與掌握火侯的技巧；又或者看似簡單的馬鈴薯泥，光是在煮軟過程必須保持一定水溫下，避免外皮爆開流失糖分和澱粉質，接著一次、兩次多次過篩，再拌入奶油或鮮奶油。不過，光是聽完這些料理手法，懶人還是等著上餐廳享受吧～

訪談尾聲，陳斯重笑稱，「我沒什麼挑、沒什麼不吃，只能歸咎自己（生肖）屬豬吧。」雖然主理地中海料理餐廳，但他熱愛的美食種類也很繁多，從川菜、越南菜、泰國菜、日式料理、歐式等都推薦；我反問，那不妨下階段就開一間總匯餐廳吧？他了當地回應，做不到。但，誰又會曉得最後答案會什麼呢？

(中時電子報)