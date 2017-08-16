美宗教自由報告 台外勞權益受關注
美國國務院15日公布「宗教自由報告」，台灣外勞因周休日未受法律保障，影響許多在台外勞無法參加宗教活動，再受到關注。
報告指出，台灣的家政工作者和照顧者不適用於勞基法，周末因而未能合法受到保障，以致無法參加宗教活動。
報告同時指出，2月份，一些非政府組織(NGO)代表對西藏流亡和維吾爾族族穆斯林社區代表，因政府考量兩岸關係，無法獲得簽證參加在桃園舉行的「國際宗教自由論壇」表示關切。但台灣當局表示，處理相關簽證申請時，並未計算政治因素。
報告並提到，去年12月，新竹私校高中生模仿納粹遊行事件，遭台灣總統辦公室和教育部譴責，並就此事件展開調查，該校校長辭職道歉。
報告說，美國在台協會（AIT）官員定期與台灣官方，宗教領袖和宗教信仰社服機構代表會面， 並與官員和立法者磋商，包括勞工權利在內的問題，因為這已影響家政服務人員參加宗教活動。但台灣當局仍認為這是勞工，非宗教自由問題。
至於中國大陸方面，報告表示，中國自1999年來就被列為「特別關注國」；國務卿提勒森在報告發布會發言時則特別提及法輪功在中國大陸受迫害，以及基督教和天主教活動受限。報告中，提到中國和梵蒂岡改善關係報導，但北京方面對主教任命仍不放手。
(中時)
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