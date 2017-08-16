天生無陰道 美女募資盼手術體驗初夜

美國亞利桑那州22歲女子莫茲(Kaylee Moats)升天沒有陰道和子宮。(圖片取自太陽報)

莫茲有一個深愛的男友林默(Robbie Limmer)。(圖片取自太陽報)

美國有一名女子，罹患罕見的「MRKH綜合症候群」(Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome)，天生沒有陰道還有子宮，雖然擁有各定男友但始終無法享受魚水之歡，為了體驗初夜，她期盼募資整形費用，讓手術替她創造一個功能性陰道，「我盼望與男友發生性行為，讓我感覺像個完整的女人」。

美國亞利桑那州22歲女子莫茲(Kaylee Moats)，直到18歲初潮一直沒有來，甚至找不到該把衛生棉條塞在哪裡，在母親的陪同下，她到婦產科做檢查，醫生才告訴她天生沒有子宮、子宮頸與陰道，原本應該是陰道開口的地方，只是一層酒窩似的皮膚，她會正常排卵，但卵子會在卵巢中被吸收，無法排出體外。

莫茲有一個深愛的男友林默(Robbie Limmer)，但始終無法與他發生性行為，所以她希望透過網路募資，替自己籌整形手術所需要的美金1.5萬元(約台幣45.5萬元)費用，這能讓她感覺像個完整的女人，很期待能開始有性生活。

(中時電子報)