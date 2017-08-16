靜宜大學「職涯探索扎根活動」協助高中職生探索自我規劃未來
靜宜大學與天主教學校校務發展協會共同舉辦的「高中職生職涯探索扎根活動」，今年共有來自曙光女中、磐石高中、輔仁中學等校約250名學生參加；多元豐富的生涯、興趣與職業探索、職能診斷、專題講座及實作體驗等課程，協助學生探索自我、瞭解大學系所特色，尋找未來方向。
靜宜大學校長唐傳義指出，該校結合專業及教學資源，協助高中職學生自我探索、拓展視野、認識大學系所，以激發學習興趣，瞭解未來方向。
靜宜校友聯絡暨就業輔導室主任張愛卿說，活動規劃「傾聽你的學涯路」課程，帶領學生進行生涯探索；「一試定江山」專題講座，則提供備審資料與面試準備技巧。還有化粧品科學系、資訊傳播工程學系、日本語文等系所特色介紹；提升學生各領域專業知能與軟實力。
曙光女中學生黃子彥表示，靜宜大學師資優設備佳，教學資源也非常豐富！進入靜宜校園，綠意美景即映入眼簾，還有笑容可掬的師長，讓她對靜宜印象非常好；主辦單位還用心安排困擾高三學生的「備審與面試」課程，並提供日文系、資傳系及化科系的實作體驗及諮商心理師的分析服務。
簡志芳同學說，靜宜大學師長熱情認真，在緊湊課程中，更堅定生涯目標，其中印象深刻的是兼具設計感與功能性的蓋夏圖書館，充分感受學校為學生的付出；最喜歡的課程是國企系教授鄧嘉宏從學校及家長角度，解答備審與口試過程的困惑。「傾聽你的學涯路」則以趣味遊戲解說生涯探索的重要，協助高中生訂定明確目標，是趟收穫滿載的學習經歷。
(中時)
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