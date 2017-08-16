在臉書分享BBC報導 他坐牢兩年半

學運領袖乍烏巴德（Jatupat Boonpattararaksa)因為分享有關泰王的新聞被關。(圖片取自khaosodenglish)

泰國一名學生去年在臉書Facebook僅分享一則BBC有關介紹泰王的新聞，就被判汙辱罪，需要入獄2年半。

現年25歲的學運領袖乍烏巴德（Jatupat Boonpattararaksa)去年12月在Facebook分享英國廣播公司一段講述泰王私人生活的片段，據了解，該電視節目講述泰王哇集拉隆功過往3段婚姻的細節，以及一些在泰國被禁出版的內容。

泰政府早前曾作出警告，即使分享冒犯泰王的媒體內容或言論也為犯罪。他隨後被警方以侮辱皇室罪拘捕。法院周二宣布他罪名成立，入獄兩年半。

他周二到位於東北部孔敬府（Khon Kaen）的法庭聽取判決，原本會被判入獄5年，因為他認罪，故此獲減刑至兩年半。

(中時電子報)