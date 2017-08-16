熱！大台北高溫37度、山區防午後雷雨！明略降溫

今（16日）台澎金馬為晴朗炎熱的天氣，大台北高溫上看37度。（林宜靜 攝）

熱呼呼！全台如烤蕃薯！昨（15日）全台17縣市大停電！今、明（１6、17日）兩天太平洋高壓影響，台澎金馬為晴朗炎熱的天氣，大台北高溫上看37度。午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。此外，明日高溫將降至35度。

於紫外線指數偏高，外出需做好防曬工作。（圖取自氣象局）

受太平洋高壓影響，今天天氣與昨天類似，各地維持晴朗炎熱！高溫落在33到35度左右！大台北地區的高溫可達到37度，體感溫度上看40度！由於紫外線指數偏高，外出需做好防曬工作。此外，山區和近山區的平地則需留意午後局部雷陣雨。

今年第12號中度颱風榕樹，下午2時中心位在距離台北東北方約4090公里的海面上，未來預計朝北轉北北東進行，對台灣天氣沒有直接影響。

而民眾關心的空氣品質方面，今日全台各地及離島地區的空氣品質指標（AQI）為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

(中時電子報)