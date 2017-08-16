川普女兒蒂芬妮 喬治城大學新生

美國總統川普小女兒將在下周進入喬治城大學法學院就讀。(圖片取自美聯社)

美國總統川普小女兒蒂芬妮將在下周進入喬治城大學法學院就讀，成為美國第一家庭另一位來到華府的成員。

川普8月20日休假返回白宮後，蒂芬妮也將加入姊姊伊凡卡和弟弟巴倫行列，跟著父親到華盛頓特區，並於8月21日到喬治城大學法學院報到，未來並可望在華府實習和工作。23歲的蒂芬妮是川普與第二任妻子梅波斯的孩子。

川普5 名子女中，伊凡卡和艾瑞克都曾就讀喬治城大學，蒂芬妮是第三人。

(中時)