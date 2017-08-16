反仇恨 阿諾：白人主義者不會贏

美國加州前州長阿諾史瓦辛格捐款給反仇恨組織，他表示白人至上主義團體上所爆發的衝突讓他「感到恐懼」，更認為他們不會贏。(圖片取自ktvu)

美國維吉尼亞州12日爆發仇恨團體包括白人至上主義者和新納粹與反種族歧視者的衝突，一名白人右翼份子還故意衝撞和平示威的反白人至上群眾，造成白人女子海爾喪命。美國加州前州長阿諾史瓦辛格捐款給反仇恨組織，他表示白人至上主義團體上所爆發的衝突讓他「感到恐懼」，更認為他們不會贏。

他在臉書上寫道：「這些自稱白人至上主義者很幸運的能活在一個捍衛他們那可怕、錯誤、充滿仇恨的言論自由的國家，我們必須用自己的聲音譴責仇恨，並教導大家對一切寬容。我給他們的訊息很簡單：你們不會贏，我們的聲音更大更強。」

(中時電子報)