川普又回原點 批維州衝突另類左派也很暴力

美國總統川普15日晚間在川普大樓對流血衝突發言。(圖/美聯社)

美國維吉尼亞州12日爆發種族主義衝突，白人至上主義抗議者以轎車高速衝撞人群，造成3人死亡和19人受傷的悲劇，而美國總統川普在第一時間含糊帶過，引來外界對他不願點名譴責極端右派份子產生極大的不滿，甚至導致3名企業執行長宣布辭去總統顧問一職，讓他終於在14日出面譴責白人至上主義滅火，沒想到川普15日竟又堅持回自己原本的說法表示，反種族主義的「另類左派」也很暴力，流血衝突「雙方都有錯」。

據《美聯社》報導，美國總統川普日前對釀成3死的維州種族衝突遲遲不公開譴極右派份子遭受廣大質疑，面對各界的強烈抨擊，川普終於在14日發聲譴責三K黨、新納粹份子及白人主義至上者試圖滅火，沒想到他15日在紐約川普大樓記者會上，又回頭堅持自己第一時間「多方都有錯」的說法，怒批反種族主義的「另類左派」也很暴力，釀成流血衝突「雙方都該被譴責」。

川普不但為自己辯解稱第一時間沒發聲是因為想「先了解事情的真相」，也為衝突當天舉行抗議的右派團體辯解，稱很多人只是單純抗議政府打算拆除李將軍（Gen. Robert E. Lee）雕像一事，不是所有抗議份子都是白人至上主義者或是新納粹份子，還說依造這個情勢，美國前總統華盛頓的雕像是不是也該被移除，他和李將軍（George Washington）受外界所指責的問題一樣，都是蓄奴者。

川普自競選以來一直深受白人至上主義與民族主義分子的支持，隨著12日維洲流血衝突緊張態勢升高及汽車衝撞釀死的消息傳出，不少政治人物都隨即指責右派份子此舉是「恐怖主義」，但川普卻遲遲不肯發生，被各界批評不願在第一時間譴責暴力，當他終於談及此事時，僅稱這是「來自多方的仇恨行為」，更是被兩黨及民眾狠批不願點名譴責白人至上主義者。

川普對維州衝突的態度也讓包括知名藥廠默克（Merck & Co）總裁弗雷澤（Ken Frazier）、電腦晶片龍頭英特爾（Intel）執行長柯茲安尼克（Brian Krzanich）以及運動用品大廠安德瑪（Under Armour）創辦人兼執行長普朗克（Kevin Plank）看不下去，紛紛宣布退出川普的企業顧問團「美國製造委員會」，辭去總統顧問一職。

面對各界龐大的政治壓力川普終於在15日點名譴責「另類右派」份子，在釀成死傷的慘劇已經發生48小時候財表示：「種族歧視是邪惡的，以此為名義製造暴力事件者是罪犯與惡棍，包括三K黨、新納粹份子、白人至上主義者及其他仇恨團體，這些團體與美國人珍視的一切價值是相互矛盾」，但仍被批是為時已晚的聲明，更讓外界傻眼的是他竟又在15日回到原點，堅持自己第一時間的說法。

(中時電子報)