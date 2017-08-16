「新月水道節」好好玩！135M滑水道 邀您「涼」一夏
暑假正是親子共享天倫的最佳時機，假期最後一檔大型親水活動「2017新月水道節」， 12日在新北市新莊端新月橋下廣場正式展開，首創結合新月橋的自行車牽引道，打造135公尺超長滑水道，除了事先採網路報名，也保留名額供現場民眾排隊參加，歡迎闔家大小一同參與。
新北市政府高灘地工程管理處處長楊宗珉表示，結合自行車牽引道打造的大型新月滑水道，坡度原先即依自行車安全考量設計，搭配滑水道的配置，不僅安全，也能讓民眾感受到滑水道的樂趣，另外於新月橋下廣場設置水霧迷宮、親子戲水池和水上運動等水陸設施，讓民眾不需遠道至周邊城市，也能免費報名體驗夏日戲水的歡愉。
除了水設施可以免費報名體驗之外，周邊亦貼心規畫精緻而平價的胖卡美食，以及曼妙悅耳的新月音樂會，讓把握暑假時光出遊的親子各自擁有美好的夏日體驗與回憶，搭配晚間新月橋美麗的七彩霓虹拱橋，讓美景與歡樂的童趣笑聲，陪伴市民渡過愜意的夏日傍晚。
活動期間每日安排下午15時及17時30分兩個場次，每場次可體驗120分鐘，活動採網路及現場報名，目前網路報名每場次開放300名名額已額滿，有興趣參加的民眾依然可於現場排隊報名，現場報名每場次釋出150個名額，陪同的家長如果不使用遊樂設施，則不須報名，也提醒參加民眾，報到時務必攜帶身分證等證明文件，並做好防曬措施、著泳衣或戲水衣物入場。另外，因應活動會場周邊停車位數量有限，並響應節能減碳，參加民眾請儘量搭乘大眾運輸工具前往。
「2017新月水道節」活動資訊：
地點：新月橋(新莊端)自行車牽引道及橋下新月廣場
時間：8月12日到20日(共計9天)下午3點至晚上8點
報名方式：
現場報名&網路報名詳洽活動網站
如何前往：
1.搭乘捷運新蘆線於新莊站2號出口下車步行至會場約15分鐘
2.自行開車沿重新堤外道沿線至新月橋即可到達
(中時電子報)
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