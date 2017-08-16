讓台灣出版發光發熱！金鼎41登場 得獎作品巡迴展出

特別貢獻獎得主郭重興先生期許讓出版回到本質，讓更多好的編輯，提升臺灣的閱讀力。（文化部提供）

讓台灣出版發光發熱！第41屆金鼎獎頒獎典禮15日下午隆重舉行，共有雜誌類、圖書類及數位出版類三大類19個獎項，計29件作品獲獎、29件優良出版品推薦。

第41屆特別貢獻獎得主為讀書共和國出版集團創辦人暨社長郭重興先生，由行政院長林全親自頒獎。林院長特別推崇郭重興先生致力於優質台灣本土作品出版，為華文讀者開拓多元出版品，為編輯打造自由的出版平台，集合多元出版社成就出版集團。林院長表示，一個社會國家的興盛與文明，和出版發展有極為密切的關係；從解嚴前後至今日，歸功於出版界朋友的堅持及承先啟後，為台灣未來帶來更多的活力與創意。

林院長也說，出版是一條寂寞的道路，出版一本書要得到認同、成果要受到肯定並不容易，因此對出版界人士表達感謝敬佩之意。林院長也期勉出版業，面對網路發展，出版人運用靈活的思想及蓬勃的創意，打造創意尖端且蓬勃的出版產業，面對未來多變的挑戰，林院長堅定地表示，政府、文化部有決心與出版界共同努力。

郭重興先生獲獎後第一句話就是「(獎座)好重」，一舉抒發出他對出版任重道遠的使命感。他表示，提升閱讀力是台灣發展的希望，透過廣泛閱讀，自我認知意識日益成熟；感謝大家看到出版社在培養編輯或與好編輯合作上的努力，並期許讓出版回到本質，讓更多好的編輯，提升台灣的閱讀力。

鄭麗君部長表示，透過創作人、出版人，我們能看到源源不絕、蓬勃發展的人文思想能量。（文化部提供）

鄭麗君部長也表示，台灣雖然很小，民主化的時間也很短暫，可說是個年輕的社會，但透過創作人、出版人，我們卻能看到源源不絕、蓬勃發展的人文思想能量。台灣出版產業或許規模不大，但始終為台灣社會創造出巨大而不可思議的思想空間，引領台灣社會前進；台灣出版產業free style的特質是重要的文化力量，支持出版業永不衰退。

鄭部長表示，儘管近年出版產業產值下滑，但今年台北國際書展的入場人數和銷售額都創新高，文化部辦理世界閱讀日串聯各地書店共同推廣閱讀，就是要找回閱讀的樂趣。我們很高興獲知今年圖書出版產業的銷售額已較去年稍稍成長，出版產值止跌回升顯示大家的努力發生了效果，喜愛閱讀的人，重新擁抱書籍。

鄭部長強調，文化部非常重視出版界建言，如圖書定價銷售制度已邀請出版業界與公協會研析相關政策，此外，民間公民團體也成立相關論壇，文化部希望收集各方意見、匯聚社會共識、研擬相關配套政策，共同努力促成跨域合作，發展內容產業及原生文化，找回書本應有的溫度，讓閱讀是一件有趣的事，這就是台灣出版產業最大的魅力所在，希望透過頒獎典禮讓大家共享身為出版人的喜悅與驕傲。

文化部表示，為讓台灣的優秀創作被看見，本屆金鼎獎將特別加強得獎者及其作品的宣傳，除透過影像傳達作家創作理念及得獎感想，並首度於得獎名單公布後即啟動得獎作家及作品講談會。

且於9月15日起安排於北(台灣大學、中央大學)、中(逢甲大學、中興大學)、南(成功大學、文藻外語大學)、東(東華大學、宜蘭大學)校園共辦理8場講座活動及校園巡迴展，讓得獎作家及其作品被更多人認識與閱讀討論，從而帶動作家知名度及提升閱讀風氣。

(中時電子報)