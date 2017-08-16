涼扇、豔陽、海灘、冰原躍上舌尖！用甜點紀錄夏日美景

夏日甜點「冰湖」。（誠品行旅提供）

夏天就是要「涼快」一下！用美味甜點撫慰你的心與胃！中國著名作家老舍曾在文章中提及「七月，透藍的天空，懸著火球似的太陽，雲彩好似被太陽燒化了，也消失得無影無蹤」，貼切呼應著今年的夏日氣候，氣溫直至八月仍是屢破新高，想輕鬆踏出戶外擁抱夏日景色，成為令人卻步的想望。

誠品行旅於熱浪時刻在一樓The Lounge大廳書坊推出一系列口感輕盈的「綺景漫遊」夏日甜點，由點心房主廚陳松輝發揮創意繆思，將記憶中的美好夏日透過甜點生動呈現，包括：「涼扇」以烈日下必備配件-扇子為視覺焦點，並以馥郁酸甜果香的芒果慕斯展演清新滋味；「豔陽」外型猶如熱情奔放的火紅太陽，內餡則揉合覆盆子、加州李及荔枝等食材打造爽口層次。

「海潮」採用蝶豆花、橙酒泡泡及巧克力巧妙幻化為迷你版的衝浪者天堂；「夏山」以日式抹茶及檸檬綿花糖構成翠綠山景。然而近年來溫度升高的背後，潛藏著氣候變遷的危機，主廚也以甜點溫柔反思人類文明造成的大自然反撲現象，例如：「森靈」療癒人心的白色小精靈外型，卻以巧克力製作的枯木對比生意盎然的新鮮莓果，反應人類大量砍伐森林的生態悲歌；「冰湖」則採用蝶豆花與酸奶起士蛋糕打造藍白湖面，表達溫室效應下極地冰原融解的景象。邀請旅人品嚐甜點的同時，也共同傳遞愛護自然環境的美好心意。

記憶中的夏日視野躍上甜點 沁涼消暑的五感體驗

你記憶中的夏日，該是什麼模樣？是閃耀著金黃光芒的一碗芒果冰、烈豔到無法直視的火紅太陽、浮著朵朵白雲的翠綠山景，或是扛起衝浪板直奔湛藍浪頭的熱情海岸。誠品行旅點心房主廚陳松輝以夏日美景為創作繆思，將記憶裡的風景延伸至甜點一一生動呈現。

包括將烈日下必備涼品-扇子躍上視覺焦點的「涼扇」，採用高甜度且纖維細緻的金煌芒果為主角，於清爽的柳橙海綿蛋糕體疊上芒果鳳梨凍、椰子布丁與芒果慕斯，自然濃郁的果香伴隨淡淡南洋風味，予旅人沁涼消暑的五感體驗；外型猶如火紅太陽的「豔陽」，內餡揉合覆盆子、加州李與大黃根，酸甜口感中流洩淡淡荔枝酒香。

彷彿迷你版衝浪者天堂的「海潮」，則是一款養生甜點，採用芝麻蛋糕為底層，搭襯風味清香的香蕉布丁、口感鮮彈的白木耳與55%牛奶巧克力慕斯，表層將蝶豆寒天凍打造為湛藍海水，浮著以橙酒打製的雪白浪花泡泡，插上巧克力片製成的衝浪板，讓您在餐桌上漫遊熱情美麗海景；以及在翠綠山頭飄著可愛浮雲的「夏山」，運用日式食材為基礎，青翠的山林由溫潤的抹茶慕斯與風味輕盈微酸的柚子柳橙凍組成，山頭上的白雲則是入口即化的檸檬綿花糖，充滿親切討喜的視覺感受。

用甜點反思大自然反撲危機 共同發酵愛護地球溫暖心意

當人類享受著先進文明帶來的生活便利，對大自然的破壞也同時並存，甚至導致環境加劇反撲著，例如大量濫墾濫伐危及生態系統，及溫室效應造成的全球暖化現象。陳松輝主廚也以甜點溫柔深思人類文明造成的大自然反撲現象，包括外型彷彿白色小精靈的「森靈」，以瑞可塔起士製作白酒起士慕斯為主體，頂端以巧克力製作枯木並點綴藍莓、覆盆子等新鮮莓果，隱喻著原本蒼鬱茂密的山林受到砍伐後日漸成為荒山禿嶺，山頭正是大自然被破壞的啜泣與嶄新生命的對比。

溫室效應其中一項影響即是極地冰原融化，「冰湖」採用蝶豆花及酸奶起士蛋糕打造淡藍湖面與融解的積雪，並以薄荷白巧克力脆餅為底帶出沁涼香氣，主廚以此詮釋冰原融化中的壯麗景象，然而這樣的美好卻是全球暖化換來的極境之美，不僅將導致海平面上升，也使棲息生物北極熊、海豹及企鵝將居無定所，期待將這份微薄的心力溫暖發酵，帶領旅人共同傳遞珍惜自然環境的心意。

(中時電子報)