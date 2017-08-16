8月16日各報頭版要聞

重點要聞

●全台大停電！經長下台 林全更應負責

從和平電廠電塔倒塌，再到昨天中油誤關天然氣閥引發的全台668萬戶大停電，證明無論天災或人禍，剎時都可以讓台灣電力停擺，政府能源政策脆弱至此，簡直是讓民生、產業與國安都陷入險境，在經濟部長李世光請辭後，行政院長林全若以為在臉書上道歉就能了事，那麼，這個政府不只是令人心寒，更令人絕望。

●供電不夠前瞻 衝擊投資布局

大潭電廠機組全數跳脫，天然氣供料中斷、廠區6部機組停擺，電力頓失438.4萬瓩，造成全台多處大跳電。對於身處科學園區內的半導體、面板廠來說，因為走的電路是高壓系統，因此影響不大、也無停電情況。但區外廠商日月光（高雄廠）、南茂（台南廠）則傳出停電狀況，損失尚在估計中。

●大陸人不來 越南人拚命搶灘

海巡人員又查獲越南偷渡犯，這已是今年第3起，上月間，更傳出有數十名越南人搭漁船企圖從大陸廣東沿岸偷渡到台灣，沒想到中途遇難失蹤，僅撈起16具屍體，顯然越南人仍把台灣視為淘金天堂，才會冒著性命危險也要硬闖，海巡署已把此列為勤務重點，防堵衝擊國內社會治安及經濟市場。

重點要聞

●點蠟燭照明失火 兒死母傷 逾千人受困電梯「人命被當兒戲」

桃園大潭發電廠6座機組昨午全數停擺，造成全台近百個鄉鎮市區無電可用，超過千人受困電梯，苗栗還發生一對母子點蠟燭照明，卻不慎引火導致兒子葬身火窟的憾事。由於停電時間適逢下班、晚餐時間，街道上人車塞成一團，店家摸黑做生意，民眾又熱又悶怨聲四起，忍不住嘲諷：「早上才說取消限電，下午就來這一招，不是計謀嗎？」

●台鐵40車站停電 站員乘客熱翻天

昨全台大停電，台鐵首當其衝，雖全線行車正常，但高達40個車站停電1個多小時，各站啟動緊急發電機供電，也僅足以供應票務系統、照明，有些站的冷氣、電扶梯或電梯不能使用，讓台鐵員工、民眾叫苦連天。國道、高鐵、機場昨則未受影響。

●57次限電 首度人為導致

台電統計連同昨天在內，台灣發生過57起實施限電，其中多數發生在1988年至1996年，當時因備用容量率偏低，導致電源不足而實施限電；最近4起中，包括1999年2起都因天災所致，2002年因船期協調問題，導致液化天然氣安全存量不足，實施工業用戶限電，昨是首次因人為疏失造成全台大停電與限電。

重點要聞

●中油錯誤操作 斷氣2分鐘釀全台大停電

昨天全台實施緊急分區限電，進入大黑暗期，出包的竟是中油對於供氣系統的錯誤操作。中油董事長陳金德昨天表示，初步了解是承包商「巨路」 操作人員更換電源供應器時，出現信號問題引發自動關斷閥，導致供氣中斷。陳金德說，昨天的事故，中油公司要負完全責任，也會作應有的處分。他表示，中油公司除了向台電表示抱歉，也向全國民眾表示抱歉，詳細原因要做調查，並做必要處置。

●這次停電你求償的到嗎？台電營業規則未滿24小時不賠償

昨天大潭電廠一到六號機組因為中油供氣中斷，跳機未能發電，引發全台668萬戶用戶被迫緊急輪流限電。對此，台電昨天傍晚在經濟部說明記者會中指出，對停電用戶會給予電費扣減作為賠償。不過，根據台電營業規則第39條，如果是低壓電力及表燈用戶，每次停電連續時間若未滿24小時，不算停電日數，也不會扣減電費。

●供電開天窗 「這是嚴重的國安問題」

使用天然氣的大潭電廠跳機，導致全台大停電。雖是人為操作失誤，專家也點出另一個隱憂，國內只有兩個天然氣接收站，儲量平均只有一星期。一旦發生意外或戰爭，只要有兩艘載運船無法按時抵達，全台供氣就會開天窗，這才是最嚴重的國安問題。

重點要聞

●請辭獲准 李世光：應檢視集中性電網問題

起八一五全台大停電的最大責任，經濟部長李世光停電後向行政院長林全口頭請辭，並火速獲准；他也是繼前經濟部長張家祝後，近年第二個因意外事故下台的經濟部長。李世光昨重申台灣應重新檢視集中性電網所造成的供電問題，還強調綠能天生是分散式電網，應納入考慮；他也強調非核家園立場不變。

●大巨蛋案 今傳馬英九

台北地檢署偵辦大巨蛋弊案，歷經三年多的蒐證調查，今早九點將首度以圖利罪他字案被告身分，傳喚前總統馬英九、馬市府時期負責與遠雄議約的財政局長李述德；據了解，針對馬、李遭質疑放任遠雄增刪契約條文，簽下營運權利金歸零不平等條約，檢方今會隔離訊問兩人，不排除另安排對質。

●偵蒐海域 海巡將買30架旋翼無人機

為強化海域及海岸執法能量，海巡署已向行政院提出「籌建海巡艦艇發展計畫」草案，資深官員透露，海巡署也同步提出採購卅架海巡專用旋翼式無人機的計畫，若是獲得行政院同意，估計要以五年、十六億元經費來執行。

(中時電子報)