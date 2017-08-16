水上市集美食路上賣 台大商圈「泰國船麵」攤販價開賣

延續一店的風格，〈泰街頭～泰一式船麵專賣店〉〉的店裝宛如「室內的街頭攤販」。（圖／姚舜攝）

有甜有鹹的〈椰子布丁〉是用糯米和在在來米粉，以及椰漿和糖製作，出爐時椰香四溢，口感軟糯中帶著一點點彈性。(圖／姚舜攝)

〈水上綜合牛船麵〉的湯頭風味有點像肉骨茶，雞蛋麵麵體細滑爽口，碗內並有牛肉片、牛肉丸和牛腩肉搭配，每碗195元。（圖／姚舜攝）

〈泰式咖哩雞腿脆麵〉的雞腿完全被紅咖哩醬包覆，碗內是咖哩醬麵，雞腿上則蓋藉雞蛋脆麵，吃時兩種麵體拌在一起混著吃，口感很特別。（圖／姚舜攝）

〈泰北肉醬豬肋排粄條〉的肋排是用肉醬熬煮至軟爛，麵上並有油蔥酥、香蒜和醃漬過的木棉花搭配提味。（圖／姚舜攝）

6片賣45元的〈豬肉餅〉，口感有有點像粵菜的的〈鹹魚蒸肉餅〉，可以點一份搭配船麵吃。（圖／姚舜攝）

用雞絞肉手工製的〈手工雞肉丸〉，每份55元。（圖／姚舜攝）

除了〈泰式冰奶茶〉外，在〈泰街頭船麵專賣店〉亦有用鋼杯盛裝的〈摩摩喳喳〉，每杯只賣55元。（圖／姚舜攝）

許多資深的旅遊玩家與美食饕客都認為：「泰國最好吃的美食都在路邊攤」。而泰國的小吃食美，除了街上路邊攤外，泰國的水上市不僅是泰國特有的「風景」，水上市集或水上人家販售的小吃，也忠實反映了泰國最在地的飲食文化。其中〈泰式船麵〉，更有如廣東的〈艇仔粥〉，都是「水上攤販美食」。

鑑於「小確幸」、「CP值」的消費意識當道，外食餐飲市場並朝「貴的很貴、廉的很廉」的兩極化發展，去（2016)年5月在台北台大商圈溫州街巷內，以「把街頭攤販開在室內」概念開設的〈泰街頭〉餐廳，不久前在同一條巷內開設二店，一店主攻的是泰國米飯，二店則定位為「泰式船麵專賣店」，賣的就是「泰國水上攤販國民麵食」，店裝依然「很街頭」，菜單上菜式依然「很攤販」，所以價格自然也「很國民」。

攤販小吃耐人尋味，就是什麼都有、什麼都賣，什麼都不奇怪。泰國水上市集不例外，除了水果外，小船上的麵食口味更是集泰國小吃之大成，醬汁五花八門、食材林林總總，二、三種湯頭，配上幾種不同麵體或米線，碗雖小、料卻豐，很能挑逗食慾。

〈泰街頭泰式船麵專賣店〉承襲了一店風格，將泰國街頭攤販在室內呈現，艷黃色的鐵桌鐵椅，紅色磚牆，加上說是開放式廚房，其實是路邊攤檔的大爐大灶，就是一家店面啦。

攤檔上兩口大鐵鍋，一口熬煮紅咖哩醬，另一個則著肉醬，這兩種醬就是船麵的主要醬料。負責研發菜單的主廚陳易松表示，紅咖哩醬是中除了泰式傳統紅咖哩外，還另外又加了傣族的辣炒醬與辛香料，先拌炒、再熬煮。而另一口大鍋內的肉醬，則是用豬骨高湯加了豬肉末、番茄、紅蔥頭和蔥末熬煮，質地與顏色像帶著肉末的榨醬，味道則像台灣的罐頭肉醬，很親切、也很常民。

〈泰北肉醬豬肋排粄條〉就用了肉醬調味，豬肋排是泡在肉醬中熬煮，除了入味，口感亦非常軟爛，粄條汆燙半分鐘至40秒即成，放入碗中，淋入高湯與肉醬，再放上豬肋排，最後再灑了油蔥酥、香蒜出菜。附麵並附上一碟小菜盤，內有高麗菜、生菜葉、酸菜和蔥花，客人可以倒入麵碗中加料。這一碗粄條就只賣175元。

〈泰式咖哩雞腿脆麵〉體現了常民小吃「怎麼好吃就麼做」的「混搭」風格。這麵的主要麵條是口感較爽利有點像〈廣州炒麵〉的雞蛋麵，碗內的麵用高湯煮熟後淋入紅咖哩醬，再放了一支被紅醬完全包覆的大雞腿，雞腿肉再放了一大把乾脆麵，吃食時將乾濕兩種麵條拌在一塊，吃的不只是紅咖哩的醬香，還有乾濕雞蛋麵混在一起的多元口感。

〈水上綜合牛船麵〉沒用紅咖哩與肉醬調味，用牛骨加了料包熬製的高湯味道有點像星馬的〈肉骨茶〉，中藥味卻不似〈肉骨茶〉那麼濃重。麵中則有手切的菲力牛肉片、手工牛肉丸，以及另外滷製的牛腩，3種不同牛肉食材共構，加上半顆溏心蛋、空心菜、豆芽菜和九層塔，一碗195元，肯定吃飽。

除了多種口味的船麵，〈泰街頭泰式船麵專賣店〉並有許多便宜的泰式小吃可以配麵吃。強力推薦、非吃不可的泰式〈椰子布丁〉，是用糯米和在來米粉加了椰漿作成米漿，再擠入像烤車輪餅的洞孔鑄鐵盛器內烤製，味道則有玉米蔥花、蝦頭辣椒與香蘭奶油等不同選擇，有甜有鹹，出爐時椰香四溢，一份9個50元，說便宜還真便宜。

可以點來配麵的小食還有〈手工雞肉丸〉、〈豬肉餅〉、〈炸魚板〉，以及〈雞爪〉和〈魚丸〉，價錢從40元至60元不等。街頭小吃街頭價，卻在室內有冷氣可吹，俟知名度打開後，恐怕又要排隊了。

(工商)