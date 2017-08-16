全台大停電 蔡英文臉書還在怪前朝？

台中一處郵局受停電影響，發電機緊急供電，裡面恢復光明，外面還是黑漆漆。（資料照,黃國峰攝）

全台昨天下午發生近18年來最嚴重的無預警停電，波及逾600萬用電戶，經濟部長李世光為此請辭獲准。蔡英文總統晚間在臉書貼文道歉，她強調系統明顯地過於脆弱，「可是台灣竟然就這樣過了這麼多年」。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷怒轟蔡英文臉書還在怪前朝，真是沒有最下限、只有更下限！

蔡英文昨天在臉書說供電不只是民生問題，它還是國家安全的問題。真正該全面檢討的，是這個會因為人為疏失而輕易癱瘓的供電系統。她說這個系統明顯地過於脆弱，可是台灣竟然就這樣過了這麼多年。這個系統非改不可，她會把它列為未來徹底檢討改革的重點。

蔡英文強調現在政府推動分散式的綠能發電，就是要避免單一電廠事故就影響全國供電。「我們的政策方向不會改變，今天的事件只會讓我們的決心更堅定。」

對此，洪孟楷說這次供電出了問題，經濟部必定需要徹底檢討，而監察院等機關也須介入了解是否有失職失責之處。但更追根究底的就是，蔡英文政府把台灣電力入出皆用到極致，也無怪乎會一個佔全台10%左右的電力一故障，就馬上產生全台灣各區輪流限電。入不敷出的人禍，難道不是蔡英文政府所造成的嗎？

洪孟楷提及，蔡英文貼文很明顯就是推卸責任，白話文說就是再怪前朝，「看起來蔡總統還是沒搞懂問題出在哪！」洪說什麼叫做分散式的綠能發電呢？依造非核家園的規劃電力分配，燃氣發電的比例達到五成，而大潭天然氣電廠又是供電主力。照此規劃，只怕今天是全台灣都停電的盛況！

(中時電子報)