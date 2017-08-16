跳電揭國家機密 李艷秋酸：蔡政府保證都是屁

資深媒體人李艷秋常對時事發表看法。(圖／本報系資料照)

李艷秋酸「蔡政府的保證都是屁」。(圖／翻攝自李艷秋臉書)

李艷秋錄影片點出缺電危機。(影／取自李艷秋臉書)

15日因中油承攬商操作失誤，造成全台大停電，共有668萬戶受影響，民怨四起，資深媒體人李艷秋也在臉書發表看法，酸一個油電維修員，就可以癱瘓半個台灣，根本「老共不用導彈轟八」。

李艷秋以「全台大跳電告訴我們的國家機密」為題，發表對這件事的看法，她酸「原來，老共不用導彈轟八」，只要一個油電維修員，就可以癱瘓半個台灣，而聽起來很了不起的的關斷閥，竟然也比家裡開關容易操作。

「原來，台電的備載容量是0」，另外，她也反諷蔡政府的保證都是屁，並說李世光只是她的替死鬼，「蔡政府說，啟用核電，想都不用想」，她認為很正確，但最後仍不忘提醒小英，「如果連日常用電都無法正常供應，想做完這個任期~~想都不用想」。

(中時電子報)