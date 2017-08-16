《時來運轉》地鐵大戰 法官料率洋基突圍

「法官」賈吉將是「地鐵大戰」系列賽關鍵人物。(美聯社資料照)

大都會明(17)日早上7點10分到洋基主場踢館。過去幾個球季一直保持競爭力，甚至被視為季後賽強隊的大都會，本季可以說是流年不利。我們過去曾開玩笑的提過大都會需要換的可能會是隊醫，但日前從紐約報章的媒體上發現，球季結束後大都會總教頭柯林斯（Terry Collins）可能會因戰績不佳引咎辭職，坦白說面對這樣的結果，我們只能同情「柯總」這名代罪羔羊。正所謂，日子不論好壞還是得繼續過下去。本季確定提前放寒假的大都會，能否在剩下的比賽中找到未來的希望，或許將是他們唯一的目標。

洋基目前依舊穩居美聯外卡的龍頭，但坦白說，在731球員交易大限期間進行大肆補強的「條紋軍團」，高層想要的結果或許不是僅此而已。在上週末的基襪三連戰，洋基居然不能把握地主優勢，反而在關鍵的第三戰因為守護神的崩盤而輸掉比賽，這樣的結果不僅是「大蘋果」地區的球迷難以接受，更重要的是球團高層也相當不滿意。我認為現在洋基如果想要將戰績提升，最重要的重點就是如何讓本季最讓人驚艷的新秀「法官」賈吉（Aaron Judge）找回上半季的成績，很多人在看了「法官」下半季的成績後都認為他或許是承受了很多的壓力。但就我看來，我認為一個菜鳥想要成為一名球星一定會面對很多的考驗，尤其「法官大人」更處在這鎂光燈焦點最多的地方，但這也可以說是賈吉能否順利突破心理壓力的一個關卡，只要他能克服，未來幾年他將會是洋基打天下最重要人物。至於賈吉與洋基能否突破難關，就讓我們繼續的看下去。

賈西亞本季5勝8敗，自責分率4.50。(美聯社資料照)

魯戈今年5勝3敗，自責分率4.85。(美聯社資料照)

本場比賽雙方派出的投手分別是哈梅賈西亞（Jaime Garcia）和魯戈（Seth Lugo），我認為在這系列的「地鐵大戰」中，由於洋基還是保有比較完整的戰力，因此這場比賽還是可以看好洋基獲勝。

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(中時電子報)