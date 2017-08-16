《時來運轉》地鐵大戰 法官料率洋基突圍
大都會明(17)日早上7點10分到洋基主場踢館。過去幾個球季一直保持競爭力，甚至被視為季後賽強隊的大都會，本季可以說是流年不利。我們過去曾開玩笑的提過大都會需要換的可能會是隊醫，但日前從紐約報章的媒體上發現，球季結束後大都會總教頭柯林斯（Terry Collins）可能會因戰績不佳引咎辭職，坦白說面對這樣的結果，我們只能同情「柯總」這名代罪羔羊。正所謂，日子不論好壞還是得繼續過下去。本季確定提前放寒假的大都會，能否在剩下的比賽中找到未來的希望，或許將是他們唯一的目標。
洋基目前依舊穩居美聯外卡的龍頭，但坦白說，在731球員交易大限期間進行大肆補強的「條紋軍團」，高層想要的結果或許不是僅此而已。在上週末的基襪三連戰，洋基居然不能把握地主優勢，反而在關鍵的第三戰因為守護神的崩盤而輸掉比賽，這樣的結果不僅是「大蘋果」地區的球迷難以接受，更重要的是球團高層也相當不滿意。我認為現在洋基如果想要將戰績提升，最重要的重點就是如何讓本季最讓人驚艷的新秀「法官」賈吉（Aaron Judge）找回上半季的成績，很多人在看了「法官」下半季的成績後都認為他或許是承受了很多的壓力。但就我看來，我認為一個菜鳥想要成為一名球星一定會面對很多的考驗，尤其「法官大人」更處在這鎂光燈焦點最多的地方，但這也可以說是賈吉能否順利突破心理壓力的一個關卡，只要他能克服，未來幾年他將會是洋基打天下最重要人物。至於賈吉與洋基能否突破難關，就讓我們繼續的看下去。
本場比賽雙方派出的投手分別是哈梅賈西亞（Jaime Garcia）和魯戈（Seth Lugo），我認為在這系列的「地鐵大戰」中，由於洋基還是保有比較完整的戰力，因此這場比賽還是可以看好洋基獲勝。
本場推薦：洋基不讓分過盤
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。